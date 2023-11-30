Почему для женщины 40 лет – это лучшее время, чтобы быть счастливой

После сорока жизни только начинается – мы все наверняка знаем эту фразу. Хотя для многих женщин такая цифра очень пугающая. Но психологи отмечают, что именно в этот период для женщины открываются новые грани познания себя и мира. Поэтому этого этапа не нужно бояться, потому что это просто переход на новый уровень жизни. Рассказываем, почему после сорока лет для женщины все только начинается.

Карьерный рост

Этот период для многих женщин отмечен стремительными карьерными достижениями. Ведь дети выросли, женщина приобрела опыт в своей профессии и ничто не мешает ей стремительно продвигаться в избранной области. Именно в это время многие женщины решаются вообще пойти в свободное плавание или кардинально изменить профессиональную деятельность.

Забота о себе и повышении качества жизни

Женщина после сорока лет начинает больше уделять себе внимания, на что раньше у нее не было времени. Забота о себе повышает уровень жизни, она становится полноценной и осознанной. Уж не хочется есть некачественную пищу, недосыпать и одевать что-нибудь. Женщина осознает потребность в качественном питании, хорошей одежде и отдыхе, что непременно сказывается на ее внешности и качестве жизни.

Отношения и секс

В сорок лет в женщине открывается как второе дыхание. Отношения становятся яркими, наполненными и страстными. Женщины в этом возрасте уверены в себе и раскрепощены, поэтому легко знакомятся с новыми людьми и часто такие знакомства перерастают в долгосрочные крепкие отношения. Ибо с возрастом, наступив на все возможные грабли, женщина учится правильно выбирать себе партнера для взаимоотношений.

Саморазвитие

Сорок лет – лучшее время для саморазвития. Многие женщины, перейдя этот рубеж, начинают задумываться над своими подлинными ценностями и потребностями. Больше нет желания кому-то и что-либо доказывать, женщина начинает жить собственной жизнью и наслаждаться. Многое читает, записывается на курсы танцев или научные лекции. После сорока мир начинает восприниматься глубже, а женщина в результате саморазвития становится лучшей версией себя.

Время путешествий

В это время самое время путешествовать, если раньше на это не было возможности или нужды. Ведь мир безграничен и многогранен, а поездки позволяют расширить свои границы и увидеть что-то совершенно новое.

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