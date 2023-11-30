Россияне атаковали село в Херсонской области: есть повреждения и раненые

Оккупанты повредили около 10 жилых домов.
Российские войска обстреляли село Дарьевка Херсонской области в ночь на 30 ноября, ранив четырех человек.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Во время российской атаки по селу Дарьевка вражеский огонь повредил около 10 жилых домов, детсад и больницу. В своих домах пострадали четверо местных жителей.
В больницу были доставлены 59-летний мужчина и 75-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще двум женщинам, 75 и 66 лет, медицинская помощь была оказана на месте. Они отказались от госпитализации.
Напомним, в течение 29 ноября россияне 107 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
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