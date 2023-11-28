Некоторые населенные пункты на Херсонщине уничтожены полностью – глава облсовета

Александр Самойленко отметил, что хотя Силы обороны и продвигаются на левом берегу Днепра, угрозу с воздуха пока трудно ликвидировать.

На освобожденной территории Херсонщины российские оккупанты почти полностью уничтожили некоторые населенные пункты.

Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телеканала "Эспрессо" 28 ноября.

"Количество авиаобстрелов Херсонщины несколько уменьшилось. Если еще несколько недель назад за сутки россияне могли выпустить по территории области более 80 управляемых авиабомб, то сейчас это количество уменьшилось. Впрочем, мы должны понимать, что каждая такая бомба это от 500 до 1500 кг в тротиловом эквиваленте, поэтому последствия от них очень разрушительны. Все мы очень надеемся, что эту угрозу удастся обезвредить нашим военным. Поскольку на освобожденной территории Херсонщины есть населенные пункты, которые просто уничтожены полностью", — рассказал Самойленко.

Глава облсовета подчеркнул, что хотя Силы обороны и продвигаются на левом берегу Днепра, угрозу с воздуха пока трудно ликвидировать

"По всей территории Херсонщины на правом берегу уничтожены россиянами населенные пункты. Для нас вопрос ликвидации угрозы с воздуха является одним из самых главных на сегодня. Наши военные сейчас продвигаются на левом берегу Днепра и показывают, что они могут продвигаться дальше. Однако пехота не может воевать против воздушных целей. Поэтому надеемся, что наши партнеры помогут нам ликвидировать такие угрозы", — добавил он.

Напомним, британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант подчеркнул, что, несмотря на медленное продвижение ВСУ на Херсонщине, украинские военные будут продолжать движение, поскольку Россия сейчас не имеет возможности оттеснить их обратно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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