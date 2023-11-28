Деякі населені пункти на Херсонщині знищені вщент – голова облради

Олександр Самойленко зазначив, що хоча Сили оборони й просуваються на лівому березі Дніпра, загрозу з повітря поки що важко ліквідувати.

На звільненій території Херсонщини російські окупанти майже вщент знищили деякі населені пункти.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телеканалу "Еспресо" 28 листопада.

"Кількість авіа обстрілів Херсонщини дещо зменшилась. Якщо ще кілька тижнів тому за добу росіяни могли випустити по території області понад 80 керованих авіабомб, то зараз ця кількість зменшилась. Втім, ми повинні розуміти, що кожна така бомба це від 500 до 1500 кг в тротиловому еквіваленті, тому наслідки від них дуже руйнівні. Всі ми дуже сподіваємось, що цю загрозу якось вдасться знешкодити нашим військовим. Оскільки на звільненій території Херсонщини є населені пункти, які просто знищені вщент", - розповів Самойленко.

Голова облради наголосив, що хоча Сили оборони й просуваються на лівому березі Дніпра, загрозу з повітря поки що важко ліквідувати

"По всій території Херсонщини на правому березі є знищені росіянами населені пункти. Для нас питання ліквідації загрози з повітря є одним із найголовнішими на сьогодні. Наші військові зараз просуваються на лівому березі Дніпра і показують, що вони можуть просуватись далі. Однак піхота не може воювати проти повітряних цілей. Тому маємо надію, що наші партнери допоможуть нам ліквідувати такі загрози", - додав він.

Нагадаємо, британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант наголосив, що попри повільне просування ЗСУ на Херсонщині, українські військові будуть продовжувати рух, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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