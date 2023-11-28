Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: деталі

Наша країна перебуває у стані війни, тож левову частку видатків спрямують на оборону.
У вівторок, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Пріоритетний напрям – оборона та безпека.
Про це зазначається на офіційному сайті Верховної Ради.
Подробиці
Як зазначається у документі:
- доходи бюджету становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень;
- видатки складуть 3 трлн 355 млрд грн,
Крім цього, дефіцит буде у розмірі 1 трлн 571,5 млрд гривень. Він покриватиметься коштом допомоги, яку Україні надають західні партнери.
На пріоритетні цілі (оборона і безпека) передбачена майже половина всіх видатків – 1,69 трлн грн. Інші напрямки:
- соціальний захист – 470 млрд грн;
- підтримка ветеранів – 15 млрд грн;
- медицина – 201 млрд грн;
- освіта – 69 млрд грн.
Також прогнозується, що ВВП складатиме 4,6%, інфляція сягне 9,7%, середньорічний курс становитиме 40,7 гривні за один долар.
Більше цифр із держбюджету – в інфографіці.
Раніше в Україні затвердили бюджет на 2024 рік. Стало відомо, як зростуть зарплати й пенсії.
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