Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: деталі

Наша країна перебуває у стані війни, тож левову частку видатків спрямують на оборону.

У вівторок, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Пріоритетний напрям – оборона та безпека.

Про це зазначається на офіційному сайті Верховної Ради.

Подробиці

Як зазначається у документі:

доходи бюджету становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень;

видатки складуть 3 трлн 355 млрд грн,

Крім цього, дефіцит буде у розмірі 1 трлн 571,5 млрд гривень. Він покриватиметься коштом допомоги, яку Україні надають західні партнери.

На пріоритетні цілі (оборона і безпека) передбачена майже половина всіх видатків – 1,69 трлн грн. Інші напрямки:

соціальний захист – 470 млрд грн;

підтримка ветеранів – 15 млрд грн;

медицина – 201 млрд грн;

освіта – 69 млрд грн.

Також прогнозується, що ВВП складатиме 4,6%, інфляція сягне 9,7%, середньорічний курс становитиме 40,7 гривні за один долар.

Більше цифр із держбюджету – в інфографіці.

Раніше в Україні затвердили бюджет на 2024 рік. Стало відомо, як зростуть зарплати й пенсії.

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