Ворог під Бахмутом використовує власні підрозділи як приманку — ЗСУ

Російські окупанти на Бахмутському напрямку використовують власні підрозділи як приманку.

Про це розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи. Є випадки, коли противник відпрацьовує по своїх же позиціях. Таке відбувається, коли ми заходимо на вогневий рубіж, який ворог утримував, і окупанти можуть завдати артилерійське ураження і по своїх, і по українських захисниках. Також ми спостерігали, як ворог використовував свої підрозділи як приманку. Тобто вони виманювали наші сили на себе. Після того, як наші хлопці заходили на ворожі позиції, противник починав застосовувати артилерію. Тобто росіяни навмисно знищували своїх вояків, щоб завдати удару по ЗСУ", - пояснив Калашніков.

За його слвоами, нині ворог намагається атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.

"Тривають важкі бої, ворог застосовує артилерію й авіацію. Погодні умови диктують тактику інтенсивності боїв біля Бахмута", - додав Калашніков.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Бахмутському напрямку попри великі втрати, продовжують штурмувати українські позиції. Зокрема, окупантів женуть на штурм власними замінованими полями.

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