Враг под Бахмутом использует собственные подразделения как приманку — ВСУ

Российские оккупанты на Бахмутском направлении используют собственные подразделения как приманку.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении враг не жалеет свои подразделения. Есть случаи, когда противник отрабатывает по своим же позициям. Такое происходит, когда мы заходим на огневой рубеж, который враг удерживал, и оккупанты могут нанести артиллерийское поражение и по своим, и по украинским защитникам. Также мы наблюдали, как враг использовал свои подразделения как приманку. То есть они выманивали наши силы на себя. После того, как наши ребята заходили на вражеские позиции, противник начинал применять артиллерию. То есть россияне намеренно уничтожали своих солдат, чтобы нанести удар по ВСУ", - объяснил Калашников.

По его словам, враг пытается атаковать позиции ВСУ на северном фланге и сдвинуть подразделения Сил обороны в районе Клищиевки.

"Идут тяжелые бои, враг применяет артиллерию и авиацию. Погодные условия диктуют тактику интенсивности боев у Бахмута", — добавил Калашников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Бахмутском направлении, несмотря на большие потери, продолжают штурмовать украинские позиции. В частности, оккупантов гонят на штурм по собственным заминированным полям.

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