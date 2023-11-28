Дело экс-руководтеля филиала "Приватбанка": суд оставил Волкова под стражей

Киевский апелляционный суд сегодня, 28 ноября, рассмотрел продление содержания под стражей бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова.

Об этом передает ТСН.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Сергея Волкова до 26 января 2024 включительно.

Также ему определили залог в размере 25 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 67 млн. 100 тыс. гривен. Таким образом, сумму залога несколько уменьшили. Первый размер залога составил более 134 млн грн, затем его уменьшили до 100 млн. грн.

Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова

Напомним, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами "Приватбанка" Сергея Волкова. Его подозревают в присвоении 5,7 млрд. грн.

По словам адвокатов, у Волкова – проблемы со здоровьем, он болеет сахарным диабетом первого типа, борется с онкологией гортани (голосовых связи), имеет диабетическую стопу, стеноз сосудов, а также кардиологические заболевания, которые могут вызвать резкое внезапное повышение давления.

Поэтому фигурант нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывном приеме лекарства, и не может долго находиться в изоляторе. Однако суд отклонил апелляцию Волкова по изменению меры пресечения.

В свою очередь адвокат Сергея Волкова Владислав Опанасик обратился к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.

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