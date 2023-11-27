ЗСУ наступають: росіяни скаржаться на проблеми на лівому березі Херсонщини — ISW

У російських загарбників на лівобережній частині Херсонської області, яка залишається тимчасово окупованою, величезні проблеми.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Ці дані поширюють російські блогери. Приміром, як зазначили в ISW, один із них заявив, що особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії регулярно пише йому зі скаргами на те, що логістика в районі населеного пункту Кринки вкрай вразлива через удари БПЛА українських захисників. Це всього за 30 кілометрів від обласного центру і за 2 км від річки Дніпро.

"Російські війська в цьому районі зазнають труднощів із координацією дій підрозділів, а також із недбалістю командирів на рівні роти і батальйону", — зазначили аналітики.

Окремо було зазначено, що наразі російські наземні лінії зв'язку на лівому березі Дніпра, серед яких автодорога Е58 Антонівка — с. Саги, розташовані надто близько до лінії річки. Це робить їх уразливими для перехоплень українськими захисниками.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

Тим часом російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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