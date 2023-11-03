ЗСУ просунулись на лівому березі Херсонщини: ISW про успіхи контрнаступу

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Слід зауважити, що російські "воєнкори" стверджували: українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки, які розташовані за 13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра відповідно, а також просунулися біля Кринок.

Тим часом український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що українські війська утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

За його словами, угруповання окупаційних військ на Херсонському напрямку складається з 8 бригад, 17 полків, 8 батальйонів і 4 загонів батальйонного рівня, включаючи БАРС (Бойовий резерв Російської Федерації) і підрозділи "Шторм-З", а російські резерви на цьому напрямку включають 2 мотострілецьких полки і 2 запасних мотострілецьких батальйони.

Ситуація в Херсонській області. Карта ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше повідомляли про бої на лівобережжі Херсонщини. Так, зазначається, що українські війська замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити російські атаки в цьому районі. Сили оборони України зберігають і зміцнюють свої позиції у Кринках, а російські війська завдають важких ударів з авіації та термобаричної артилерії ТОС-1А.

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