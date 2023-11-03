Данілов розповів, чи втомився Захід від війни в Україні

Деякі країни продовжують підтримувати нашу країну, незважаючи на те, що у світі загалом прогресує втома від війни.

Війна в Україні триває вже без малого півтора року.

Наскільки втомився від війни в Україні колективний Захід і що з цим робити, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

"У мене в кабінеті є карта, яку не потрібно демонструвати. Там є країни-партнери першого рівня, є другий рівень. Є нейтральні країни. Є відверті вороги. А є країни в стадії очікування", — сказав він.

Зі слів секретаря РНБО, ті країни, які є для України ключовими партнерами першого і другого рівня, зберігають свою лояльність і продовжують підтримувати нашу країну, незважаючи на те, що у світі загалом прогресує втома від війни.

"Але ми повинні усвідомлювати, що політики постійно ухвалюють рішення, виходячи з двох речей. Перша — це національні інтереси, друга — це те, що стосується їхніх виборців", — зазначив Данілов.

Данілов розповів, що на початку війни Україна домоглася безпрецедентного рівня довіри і співпраці, який становив 95%. На сьогодні цей відсоток знизився до 70-75%, а в деяких країнах підтримка України скоротилася до 65%.

"Але ми не бачимо такого, щоб він (рівень довіри і співробітництва - ред) звалився до нуля. Цього немає", — підкреслив Данілов.

На думку секретаря РНБО, у такій ситуації Україна насамперед має "тримати планку, щоб не опуститися нижче ватерлінії". Це означає, що необхідно розв'язати проблему корупції та бути гранично відкритими для союзників.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація в американській пресі, що Пентагон планує надіслати до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які були призначені для України з американських запасів надзвичайних ситуацій кілька місяців тому.

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