В ОП пригрозили РФ наслідками через масовані обстріли по Україні

Україна цього року може знову зіштовхнутися із ракетним терором країни-агресорки РФ. Утім, якщо це станеться, то симетрично буде страждати й російська енергетика.

Відповідну заяву зробив радник Офісу президента України в інтерв'ю 24 Каналу.

"Подивимося на енергетичну систему. Ми маємо величезний досвід, наші спеціалісти розуміють, що треба робити, щоб не було розривів, блекаутів. Це не означає, що якихось ексцесів не може бути. Це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону, бо розуміємо, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб захиститись", - зазначив радник ОП.

За його словами, Росія має зрозуміти, що це буде гра з двостороннім рухом.

"Не тільки енергетика України страждатиме, якщо потрібно, то симетрично буде страждати й російська енергетика. Це не означає, що ми будемо це робити, але ми розуміємо, що в Росії вже є альтернативні російські громадяни, які чітко зможуть показати росіянам, що таке жити у XXI сторіччі без тепла та опалення", - заявив він.

РФ здійснила чергову атака по Україні

У ніч проти 3 листопада Росія завдала чергового удару по Україні.

Російська окупаційна армія атакувала дронами Львівську область.

Під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області сили ППО збили російський безпілотник.

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