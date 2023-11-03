Над Миколаївщиною збили 3 "Шахеди": деталі про атаку та обстріли

Загарбники також влаштували по Миколаївській області артилерійські обстріли.

Російські окупанти обстріляли Миколаївську область із артилерії 2 листопада та запустили дрони-камікадзе в ніч проти 3 листопада.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські війська вдень 2 листопада спробували влаштувати ракетний удар по Миколаївщині, однак ворожі цілі невстановленого типу були збиті. Уламки ракет впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

Того ж дня окупанти двічі завдали артилерійських ударів по селах Яселка та Дніпровське Куцурубської громади. Минулося без постраждалих. Було зафіксовано також обстріли акваторії Очаківської громади: постраждалих немає.

У ніч проти 3 листопада сили ППО знищили над Миколаївською область три ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Влучань в області немає.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 3 листопада масовано атакували Україну дронами Shahed-136/131: ворог випустив 38 безпілотників, а сили ППО збили 24 з них. Загарбники також запустили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головні новини на ранок 3 листопада! Майже 40 цілей атакували Україну вночі!

Читайте також: