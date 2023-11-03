Над Николаевщиной сбили 3 "Шахеда": детали об атаке и обстрелах

Захватчики также устроили по Николаевской области артиллерийские обстрелы.

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из артиллерии 2 ноября и запустили дроны-камикадзе в ночь на 3 ноября.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Российские войска днем 2 ноября попытались устроить ракетный удар по Николаевщине, однако вражеские цели неустановленного типа были сбиты. Обломки ракет упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

В тот же день оккупанты дважды нанесли артиллерийские удары по селам Яселка и Днепровское Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших. Были зафиксированы также обстрелы акватории Очаковской громады: пострадавших нет.

В ночь на 3 ноября силы ПВО уничтожили над Николаевской область три ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Попаданий в области нет.

Напомним, российские войска в ночь на 3 ноября массированно атаковали Украину дронами Shahed-136/131: враг выпустил 38 беспилотников, а силы ПВО сбили 24 из них. Захватчики также запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главные новости на утро 3 ноября! Около 40 целей атаковали Украину ночью!

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