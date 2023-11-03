Прикарпаття атакував російський дрон: що відомо про "приліт"

Тривога в області тривала майже чотири години.

На світанку 3 листопада під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області сили ППО збили російський безпілотник.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

Тим часом голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог "атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області".



"На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", - йдеться у дописі.

До слова, в Івано-Франківській області повітряна тривога тривала від 01:08 до 05:03. Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА в західному напрямку. Зокрема, існувала загроза для Прикарпаття.

Як повідомлялося, Росія вночі випустила по Україні і ракети, і безпілотники. Окупанти застосували 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. ППО збила 24 дрони та одну ракету.

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