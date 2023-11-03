"Взяти Авдіївський коксохім і крапка": Барабаш повідомив про плани ворога

Голова військової адміністрації попередив, що з дня на день у районі Авдіївки "почнеться третя хвиля".

Російські війська планують захопити Авдіївський коксохімічний завод і це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

Про це начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив у ефірі телемарафону 3 листопада.

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку та мають нову ціль – місцевий коксохімічний завод.

Ситуація довкола Авдіївки на 3 листопада

Барабаш повідомив, що протягом доби російські загарбники близько 40 разів обстріляли з артилерії територію громади.

Біля Авдіївки тривають стрілецькі бої, ворог обстрілює позиції ЗСУ і намагається штурмувати. Задля цього окупанти не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні та півночі.

Росіяни хочуть захопити коксохім

Перехоплення розмов російських військових поблизу Авдіївки свідчать про те, що через відсутність успіхів окупанти обрали для себе нову ціль – захопити коксохімічний завод.

"Є перехоплення, навіть у телеграм-каналах розвивають усю цю історію. Тепер у них нова ціль – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо", – поінформував очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, водночас і аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти переткнули залізничну колію поблизу Степового та, ймовірно, готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод на півночі міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Черник: російські війська отримали наказ і спробують його виконати. Справжня загроза для Авдіївки

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