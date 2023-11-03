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"Взять Авдеевский коксохим и точка": Барабаш сообщил о планах врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Взять Авдеевский коксохим и точка": Барабаш сообщил о планах врага

Авдеевский коксохимический завод / Фото: Getty Images

Глава военной администрации предупредил, что со дня на день в районе Авдеевки "начнется третья волна".

Российские войска планируют захватить Авдеевский коксохимический завод и это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

Об этом начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил в эфире телемарафона 3 ноября.

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и имеют новую цель – местный коксохимический завод.

Ситуация вокруг Авдеевки на 3 ноября

Барабаш сообщил, что за сутки российские захватчики около 40 раз обстреляли из артиллерии территорию громады.

Возле Авдеевки продолжаются стрелковые бои, враг обстреливает позиции ВСУ и пытается штурмовать. Для этого оккупанты не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.

Россияне хотят захватить коксохим

Перехват разговоров российских военных вблизи Авдеевки свидетельствуют о том, что из-за отсутствия успехов оккупанты выбрали для себя новую цель – захватить коксохимический завод.

"Есть перехват, даже в телеграм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, надо "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнут почвы и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", – сообщил глава военной администрации.

Напомним, в то же время и аналитики американского Института изучения войны сообщили, что оккупанты пересекли железнодорожный путь вблизи Степного и, вероятно, готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод на севере города.

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Дата публикации
Просмотры
3941
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