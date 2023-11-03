Оккупанты планируют атаковать Авдеевский коксохимический завод — ISW

Российская оккупационная армия пересекла железнодорожный путь вблизи Степного и, скорее всего, готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожный путь вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский пропагандист утверждал, что 1 ноября оккупанты подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Они нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу. Однако, по словам пропагандиста, украинская противовоздушная оборона мешает нанести мощные удары по этому району.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты. По его словам, темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, потому что российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Напомним, военный обозреватель Юрий Бутусов считает, что бои за город Авдеевку Донецкой области в тактическом плане отличаются от обороны временно утраченных украинских городов Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута. Он предполагает, что здесь может возникнуть "ловушка для россиян".

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