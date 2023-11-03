Скільки ракет та дронів Росія вночі випустила по Україні: дані Генштабу

У ніч проти 3 листопада Росія завдала чергового удару по Україні. Окупанти застосували 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та одну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала українські міста, застосовуючи дрони "Shahed" та іншу зброю. Зазнали ударів Херсон, Харків, Кропивницький, а в інших областях була оголошена повітряна тривога.

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