Як Україні вирішити проблему з мінними полями: Залужний пояснив

Мінні поля, які створили росіяни, є серйозною загрозою не тільки військовим.

Україна просить Захід більше інженерної техніки для розмінування. ЗСУ потрібні спеціальні установки дистанційного розмінування – за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist.

З його слів, на початку війни в України було застаріле й нечисленне обладнання для розмінування, але навіть після того, як Захід почав постачати танки з мінними тралами та інше сучасне обладнання, його виявилося недостатньо для розчищення російських мінних полів, які іноді тягнуться на 20 кілометрів.

"Коли розмінування завершено, російські війська можуть швидко знову замінувати ці території з повітря", - зазначив Залужний.

Тут, на думку генерала, на допомогу можуть прийти сучасні технології на кшталт радарів, що виявляють міни за допомогою невидимих оку світлових імпульсів, водомети й касетні боєприпаси для підриву мін, а також нові типи екскаваторів з плазмовими різаками.

Що відомо про мінування росіянами території України

Готуючись до контрнаступу ЗСУ, російські військові замінували багато кілометрів захоплених територій. Створені російськими окупантами щільні мінні поля загальною довжиною від 5 до 16 кілометрів змусили українських військових змінити стратегію контрнаступу, пише американське видання Washington Post із посиланням на солдатів української армії.

Замість того, щоб прориватися через російську оборону під час контрнаступу на БМП та танках, які передали західні країни, українські військові просуваються пішки.

Для подолання мінних полів ЗСУ має радянські системи розмінування УР-77 "Метеорит".

Фінляндія передала кілька сучасних танків для розмінування Leopard 2R, Німеччина відправила призначені для цього інженерні броньовані машини Wisent. Крім того, Україна отримала системи дистанційного розмінування M58 Mine Clearing Line Charge.

Вторгнення Росії до України призвело до того, що країна перетворилася на найбільше у світі мінне поле. Забруднена вибухонебезпечними предметами територія становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Yohnap.

Прем'єр зазначив, що це ускладнює пересування людей та сільськогосподарську діяльність.

"Наразі в Україні найбільше мінне поле у світі. Це не лише ускладнює пересування людей, а й викликає серйозні збої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей", — сказав очільник уряду.

Нагадаємо, 7 січня ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не потрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

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