Як погода вплине на перебіг подій на фронті: прогноз військового експерта

Для піхотних боїв погодні умови відіграють менше значення, ніж для маневреної війни з технікою.

Наразі на фронті йдуть піхотні бої, техніка використовується обмежено через щільне мінування території російською армією. Утім, незабаром перебіг подій можуть змінити погодні умови.

Про це розповів 24 каналу військовий оглядач Денис Попович.

"На Запорізькому напрямку підуть дощі і ґрунт розм'якне, важкість бойових дій буде знову покладена на піхоту. Звісно, це складно, особливо під вогнем. Але одна справа, коли людина долає багнюку, а інша – коли танк на 50 – 60 тонн і спробуй його витягнути", – зазначив військовий оглядач.

Він продовжує, що для піхотних боїв погодні умови відіграють менше значення, ніж для маневреної війни з технікою.

"Але однаково вони мають значення, бо ми розуміємо, що є умови, коли навіть людина не може воювати", – додав Попович.

Росіяни кидають усі сили, аби захопити Макіївку. Там відбувається найбільше бойових зіткнень з ворогом.

Контрнаступ ЗСУ

США дають контрнаступу ЗСУ орієнтовно 6-8 тижнів, допоки погода сприятиме проводити штурми. Впродовж цього періоду Америка хоче побачити результати від Сил оборони.

Президент Зеленський заявив, що у ході контрнаступу українські військові зіткнулися на фронті із викликом через дефіцит сил протиповітряної оборони (ППО).

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