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Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіло дитини

Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіло дитини

Окупанти знову вдарили по Харкову / Фото: Associated Press

На місці працюють екстрені служби.

Сьогодні, 6 жовтня, росіяни вгатили ракетами по Харкову. Є загиблі - це дитина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним", - написав він.

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув.  Попередньо, постраждали 16 людей, зокрема 11-місячна дитина. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали", - додав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про ранковий удар по Харкову

Росія зранку щонайменше двічі вгатила по центру Харкова. Під ударом перебувала центральна частина міста. Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися дев'ять цивільних.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.

"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку", - зазначив Терехов.

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