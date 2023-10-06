Ранковий удар по Харкову: влада повідомила перші подробиці

Сьогодні у Харкові близько 6:46 пролунали вибухи. Одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу. Внаслідок атаки щонайменше три людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, є влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.

"Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється", - написав очільник ОВА.

Під завалами житлового будинку у середмісті Харкова може перебувати дитина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни обстріляли село Гроза в Харківській області. Російська ракета влучила у зібрання місцевих жителів, загинуло понад 50 осіб.