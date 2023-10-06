Утренний удар по Харькову: власти сообщили первые подробности

Сегодня Харькове около 6:46 раздались взрывы. Сразу после этого в области объявили воздушную тревогу. В результате атаки, по меньшей мере, три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, есть попадания в Киевском и Основянском районах Харькова.

"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется", — написал глава ОВА.

Под завалами жилого дома в центре Харькова может находиться ребенок, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, 5 октября россияне обстреляли село Гроза в Харьковской области. Российская ракета попала в собрание местных жителей, погибли более 50 человек.