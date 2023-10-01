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Російська армія обстріляла центр Вовчанська: що відомо про постраждалих

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Російська армія обстріляла центр Вовчанська: що відомо про постраждалих

Росіяни вбили цивільного у Вовчанську / Фото: Харківська обласна прокуратура

Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося.

Окупанти завдали удару по центру Вовчанська. На жаль, загинув цивільний житель.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі

За даними слідства, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. Попередньо, ворог застосував артилерію.

"В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Прокурори та слідчі вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Раніше окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську Харківської області. За останніми даними, загинуло вісім людей.

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Дата публікації
Перегляди
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