Російська армія обстріляла центр Вовчанська: що відомо про постраждалих

Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося.
Окупанти завдали удару по центру Вовчанська. На жаль, загинув цивільний житель.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Деталі
За даними слідства, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. Попередньо, ворог застосував артилерію.
"В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці", – йдеться у повідомленні.
Прокурори та слідчі вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Раніше окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську Харківської області. За останніми даними, загинуло вісім людей.
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