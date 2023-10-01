Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 2 жовтня?

День, протягом якого не відбуваються випадкові події, все взаємопов'язане й зумовлене діями, вчиненими в попередній життєвий період, тож дякувати – чи лаяти – за них потрібно лише собі. Люди навколо можуть розчарувати своєю непослідовністю й відсутністю логіки у справах і судженнях, та оскільки така їхня поведінка зумовлена впливом Місяця, необхідно поставитися до неї з терпінням і розумінням. Можна вирушати на шопінг, особливо вдалими будуть придбання для дому – від меблів або техніки до побутової хімії.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують розпочинати реалізацію нового проєкту, який давно стоїть у них серед планів, але з якоїсь причини так наразі й не був узятий у роботу. Сьогодні складуться сприятливі – зокрема й астрологічні – обставини для того, щоб дати йому старт: він обов'язково завершиться успіхом. Особливо якщо представники знака заздалегідь прорахують усі доводи "за" і "проти", візьмуть до уваги всі нюанси і зауважать усі деталі, які можуть нагадати про себе під час роботи і перешкодити або – навпаки – допомогти їй.

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