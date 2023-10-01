Чоловік понад три роки жив із померлою дружиною в будинку

У невеличкому містечку Ліндельбах у Німеччині чоловік понад три роки жив із тілом дружини у своєму будинку.

Про цей страхітливий випадок повідомляє німецьке видання Das Ding.

Про нього стало відомо, коли родичі вирішили провідати подружжя і виявили муміфіковане тіло жінки. Вони негайно викликали поліцію, щоб повідомити про трагічний інцидент.

Точна причина смерті жінки залишається невідомою. За висновком експертів, немає очевидних ознак того, що вона стала жертвою злочину. Однак, рішення чоловіка продовжувати жити в одному будинку з померлою дружиною привернуло увагу прокуратури, яка почала розслідування, щоб з’ясувати усі обставини.

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У виданні зауважили, що містечко Ліндельбах налічує лише 500 жителів, однак ніхто із місцевих мешканців не звернув увагу на раптове зникнення людини.

Сусіди говорять, що на запитання про дружину, якої давно не було видно, чоловік відповідав ухильно. Згодом люди перестали допитуватися.

Мер міста розповів, що подружжя переїхало в Ліндельбах 25 років тому, їх вважали дуже добрими, однак вони вирізнялися замкнутим способом життя.

Нагадаємо, у будинку 76-річного мешканця села Радлін у Польщі було знайдено муміфіковане тіло його матері. Останки жінки, яка померла в 2010 році, її син дістав із сімейної гробниці після поховання, спробував забальзамувати, а потім тринадцять років зберігав удома.

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