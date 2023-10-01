Мужчина более трех лет жил с умершей женой в доме

В небольшом городке Линдельбах в Германии мужчина более трех лет жил с телом жены в своем доме.

Об этом устрашающем случае сообщает немецкое издание Das Ding.

О нем стало известно, когда родственники решили навестить супругов и обнаружили мумифицированное тело женщины. Они немедленно вызвали полицию, чтобы сообщить о трагическом инциденте.

Точная причина смерти женщины остается неизвестной. По заключению экспертов нет очевидных признаков того, что она стала жертвой преступления. Однако решение мужчины продолжать жить в одном доме с умершей женой привлекло внимание прокуратуры, начавшей расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

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В издании отметили, что городок Линдельбах насчитывает всего 500 жителей, однако никто из местных жителей не обратил внимания на внезапное исчезновение человека.

Соседи говорят, что на вопрос о жене, которой давно не было видно, мужчина отвечал уклончиво. Впоследствии люди перестали выспрашивать.

Мэр города рассказал, что супруги переехали в Линдельбах 25 лет назад, их считали очень хорошими, однако они отличались замкнутым образом жизни.

Напомним, в доме 76-летнего жителя села Радлин в Польше было обнаружено мумифицированное тело его матери. Останки умершей в 2010 году женщины ее сын достал из семейной гробницы после захоронения, попытался забальзамировать, а затем тринадцать лет хранил дома.

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