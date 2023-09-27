В Беларуси педофил подговорил 11-летнюю девочку убить свою мать

Несовершеннолетняя дочь дождалась, когда мать придет домой, подошла к ней сзади и нанесла ей несколько ударов молотком по голове.

В Минске 11-летняя девушка пыталась убить свою мать, нанеся ей несколько ударов молотком по голове. Позже оказалось, что к убийству ее подговорил 20-летний педофил, с которым девочка долгое время поддерживала интимные отношения.

Подробности этого дела в среду, 27 сентября, сообщает Belsat со ссылкой на белорусских милиционеров.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела, в августе 2022 несовершеннолетняя жительница белорусской столицы познакомилась с 20-летним парнем в соцсети, несколько месяцев они переписывались, а затем встретились. Во время встречи девочка соврала, что ей 15 лет.

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После первого свидания молодой человек начал склонять школьницу к интимным отношениям, иногда применяя физическую силу. В ноябре прошлого года они встретились в квартире девушки и тогда притязание молодого человека заметила ее мать, которая неожиданно вернулась домой.

Впоследствии женщина сама встретилась с ухажером своей дочери, показала ему ее документы, чтобы он убедился, что ей всего 11 лет. Но это не остановило педофила. Более того, он начал угрожать школьнице, что расправится с ней, если она оборвет отношения, а потом предложил ей убить свою мать.

Переписка педофила с 11-летней девочкой / Фото: Белсат

Переписка педофила с 11-летней девочкой / Фото: Белсат

В марте этого года девочка согласилась на убийство. Она дождалась, когда мать придет домой, подошла к ней сзади и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. К счастью, удары не были смертельными, женщина выбежала в подъезд и позвала на помощь помощь.

Тем временем ее дочь сбежала из дома. Ее обнаружили в комнате общежития, где проживал 20-летний педофил. Мужчину задержали правоохранители, его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

11-летнюю девочку не будут привлекать к ответственности, поскольку она не достигла соответствующего возраста.

Напомним, сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы города Пятихатки Днепропетровской области.

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