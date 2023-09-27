У Білорусі педофіл підмовив 11-річну дівчину вбити свою матір

Неповнолітня донька дочекалася, коли мати прийде додому, підійшла до неї ззаду і завдала їй декілька ударів молотком по голові.

У Мінську 11-річна дівчина намагалася вбити свою матір, завдавши їй кілька ударів молотком по голові. Згодом виявилося, що до вбивства її підмовив 20-річний педофіл, з яким дівчина тривалий час підтримувала інтимні стосунки.

Подробиці цієї справи у середу, 27 вересня, повідомляє Belsat з посиланням на білоруських правоохоронців.

Як свідчать матеріали кримінальної справи, у серпні 2022 року неповнолітня мешканка білоруської столиці познайомилася із 20-річним хлопцем у соцмережі, кілька місяців вони переписувалися, а потім зустрілися. Під час зустрічі дівчинка збрехала, що їй 15 років.

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Після першого побачення парубок почав схиляти школярку до інтимних стосунків, часом застосовуючи фізичну силу. У листопаді минулого року вони зустрілися у квартирі дівчини і тоді домагання парубка зауважила її мати, яка несподівано повернулася додому.

Згодом жінка сама зустрілася із залицяльником своєї доньки, показала йому її документи, щоб він переконався, що їй всього 11 років. Але це не спинило педофіла. Ба більше, він почав погрожувати школярці, що розправиться з нею, якщо вона обірве стосунки, а потім запропонував їй убити свою матір.

Переписка педофіла з 11-річною дівчинкою / Фото: Белсат

Переписка педофіла з 11-річною дівчинкою / Фото: Белсат

У березні цього року дівчинка погодилася на вбивство. Вона дочекалася, коли мати прийде додому, підійшла до неї ззаду і завдала їй декілька ударів молотком по голові. На щастя, удари не були смертельні, жінка вибігла у під’їзд і покликала на допомогу допомогу.

Тим часом її донька втекла з дому. Її знайшли у кімнаті гуртожитку, де проживав 20-річний педофіл. Чоловіка затримали правоохоронці, його звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

11-річну дівчинку не будуть притягувати до відповідальності, оскільки вона не досягнула відповідного віку.

Нагадаємо, працівники поліції затримали 46-річного раніше судимого чоловіка, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної мешканки міста П’ятихатки Дніпропетровської області.

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