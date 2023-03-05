Мужчина пришел возложить цветы на могилу жены и умер

Старенькому итальянцу стало плохо на кладбище, куда он пришел, чтобы почтить свою умершую жену.

На кладбище в итальянском городе Луино в регионе Ломбардия 88-летний мужчина скончался прямо на могиле жены.

О трагедии, которая произошла в субботу, 4 марта, сообщает итальянское издание Milano Corriere.

Старик пришел, чтобы возложить цветы на место захоронения своей жены, в сопровождении сиделки.

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Как только они прибыли на кладбище и подошли к могиле, мужчине стало плохо, и он упал на землю. Его спутница в испуге срочно вызвала на кладбище медицинскую бригаду экстренной помощи.

Медики пытались реанимировать дедушку и делали ему массаж сердца прямо на кладбище, а затем доставили его в реанимационное отделение городской больницы. Но спасти жизнь старика не удалось. Медики в больнице только констатировали его смерть.

Напомним, женщина из американского штата Пенсильвания, пропавшая без вести в 1992 году и объявленная властями мертвой, неожиданно нашлась.

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