Мужчину нашли живым через 9 лет после его похорон

Беглеца из дома престарелых в Китае считали погибшим в автомобильной аварии. Родственники "узнали" его и дали согласие на кремацию тела.

Старика в Китае нашли живым через 9 лет после того, как родственники уже похоронили его, считая, что он погиб после наезда автомобиля.

Об этом сообщает сайт msn.com со ссылкой на китайский телеканал China News Network.

В 2014 году Чжуо Канго исчез из дома престарелых. Через некоторое время на обочине дороги обнаружили тело неизвестного мужчины, сбитого машиной. И родственники, и друзья "узнали" в погибшем беглеца, после чего его тело кремировали, не проводя вскрытия и других дополнительных анализов.

Однако в прошлом году вблизи мегаполиса Чунцин появился пожилой человек, привлекший внимание полицейских своим странным поведением. Он отказывался отвечать на какие-либо вопросы и его невозможно было идентифицировать.

После проведенного ДНК-теста удалось разыскать брата неизвестного приблуды. Тогда власти установили, что этот мужчина по имени Чжуо Канго считается погибшим в аварии.

Когда "покойник" снова увидел своего внука, приехавшего его проведать, то разрыдался и написал имена всех своих родственников.

Сейчас власти Китая работают над идентификацией человека, который в 2014 году ошибочно похоронили под чужим именем.

Напомним, ранее сотрудники похоронного бюро в центральной Айове (США) были шокированы, когда доставленная как покойная женщина оказалась живой.

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