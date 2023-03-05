Чоловік прийшов покласти квіти на могилу дружини і помер

Старенькому італійцеві стало погано на кладовищі, куди він прийшов, щоб віддати шану своїй померлій дружині.

На кладовищі в італійському місті Луїно в регіоні Ломбардія 88-річний чоловік помер просто на могилі дружини.

Про трагедію, яка сталася в суботу, 4 березня, повідомляє італійське видання Milano Corriere.

Старенький чоловік прийшов, щоб покласти квіти на місце поховання своєї дружини, у супроводі доглядальниці.

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Як тільки вони прибули на цвинтар і підійшли до могили, чоловікові стало погано і він впав на землю. Його нажахана супутниця терміново викликала на цвинтар медичну бригаду екстреної допомоги.

Медики намагалися реанімувати дідуся і робили йому масаж серця прямо на кладовищі, а згодом доставили його до реанімаційного відділення міської лікарні. Але врятувати життя старенького чоловіка не вдалося. Медики у лікарні лише констатували його смерть.

Нагадаємо, жінка з американського штату Пенсільванія, яка зникла безвісти в 1992 році і була оголошена владою мертвою, несподівано знайшлася.

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