В Італії чоловіка розчавили тисячі кілограмів сиру: подробиці інциденту

Італійський сировар помер 6 серпня після того, як його придавило тисячами головок сиру на складі його фабрики в Бергамо, на півночі Італії, повідомила місцева влада.

Про це пише CNN.

74-річний Джакомо К'яппаріні зайшов на склад, щоб перевірити автоматичного робота, який використовувався для очищення сиру під час процесу витримки на складі його компанії.

На момент його смерті там було близько 10 коридорів з полицями від підлоги до стелі, де зберігалося понад 25 тисяч головок твердого сиру “Грана Падано”, кожна з яких важить по 40 кг.

Незрозуміло, як стався початковий колапс, що призвів до того, що влада називає “ефектом доміно”, який призвів до загибелі сировара.

Представники поліції, пожежної бригади, двох служб швидкої допомоги та інших місцевих органів влади кажуть, що їх викликали на місце події близько 21:00 за місцевим часом 6 серпня (15:00 за східноєвропейським часом).

Знадобилося більше 11 годин, щоб знайти тіло К'яппаріні під завалами сиру. Його впізнала сім'я, яка живе і працює на території сироварні.

Джакомо К'яппаріні зі своєю сім’єю / Twitter

Фабрика К'яппаріні була заснована наприкінці 1970-х років і виробляє близько 15 000 головок сиру “Грана Падано” щороку, використовуючи молоко корів, вирощених на фабриці, згідно з інформацією на сайті компанії. Сир витримується від 12 до 70 місяців.

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