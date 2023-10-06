Харьков находится под обстрелом оккупантов

Российские захватчики нанесли удар по центральной части Харькова.
Российские оккупанты обстреливают Харьков утром 6 октября. Власти призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.
Терехов тоже указал, что Харьков находится под обстрелом. Мэр сообщил об ударе по центральной части города.
В то же время мониторинговые каналы проинформировали о двух взрывах, прогремевших в Харькове.
Напомним, 5 октября российская армия обстреляла кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине, когда там проходил поминальный обед за украинским военным. В результате атаки погиб 51 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек получили ранения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спасательные работы на Харьковщине завершены! Последняя информация с места удара по кафе, где были поминки
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