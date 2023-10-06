Харьков находится под обстрелом оккупантов

Российские оккупанты обстреливают Харьков утром 6 октября. Власти призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.

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Терехов тоже указал, что Харьков находится под обстрелом. Мэр сообщил об ударе по центральной части города.

В то же время мониторинговые каналы проинформировали о двух взрывах, прогремевших в Харькове.

Напомним, 5 октября российская армия обстреляла кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине, когда там проходил поминальный обед за украинским военным. В результате атаки погиб 51 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спасательные работы на Харьковщине завершены! Последняя информация с места удара по кафе, где были поминки

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