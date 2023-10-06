Харків перебуває під обстрілом окупантів

Російські окупанти обстрілюють Харків вранці 6 жовтня. Влада закликала перебувати в укриттях.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" – закликав голова ОВА.

Також читайте Люди загинули цілими сім'ями: деталі про російський злочин з місця трагедії на Харківщині

Терехов теж вказав, що Харків перебуває під обстрілом. Мер повідомив про удар по центральній частині міста.

Водночас моніторингові канали поінформували про два вибухи, які пролунали в Харкові.

Нагадаємо, 5 жовтня російська армія обстріляла кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині, коли там відбувався поминальний обід за українським військовим. Внаслідок атаки загинула 51 людина, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей зазнали поранень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рятувальні роботи на Харківщині завершені! Остання інформацію з місця удару по кафе, де були поминки

Читайте також: