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Харків перебуває під обстрілом окупантів

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Харків перебуває під обстрілом окупантів

Вибух / Фото: ТСН.ua

Російські загарбники завдали удару по центральній частині Харкова.

Російські окупанти обстрілюють Харків вранці 6 жовтня. Влада закликала перебувати в укриттях.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" – закликав голова ОВА.

Терехов теж вказав, що Харків перебуває під обстрілом. Мер повідомив про удар по центральній частині міста.

Водночас моніторингові канали поінформували про два вибухи, які пролунали в Харкові.

Нагадаємо, 5 жовтня російська армія обстріляла кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині, коли там відбувався поминальний обід за українським військовим. Внаслідок атаки загинула 51 людина, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей зазнали поранень.

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Дата публікації
Перегляди
444
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