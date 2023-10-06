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На Черкащині пролунали вибухи — ОВА

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Черкащині пролунали вибухи — ОВА

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.

Вночі, 6 жовтня, у Черкаській області було чутно звуки вибухів.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Він заявив, що в області підвищена небезпека і загроза застосування ворогом ударних безпілотників Shahed.

В свою чергу у Повітряних силах підтвердили інформацію, що в області присутні ворожі БпЛА.

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. У регіоні триває повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала дронами Кіровоградську область, місцева влада повідомила про влучання.

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Дата публікації
Перегляди
15
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