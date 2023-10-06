На Черкащині пролунали вибухи — ОВА

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.
Вночі, 6 жовтня, у Черкаській області було чутно звуки вибухів.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Він заявив, що в області підвищена небезпека і загроза застосування ворогом ударних безпілотників Shahed.
В свою чергу у Повітряних силах підтвердили інформацію, що в області присутні ворожі БпЛА.
Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. У регіоні триває повітряна тривога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала дронами Кіровоградську область, місцева влада повідомила про влучання.
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