Чи воюватимуть всі українці: полтавський військком дав відповідь

Військовозобов'язані повинні розуміти, що вони повинні бути готовими до війни.

Кожен український чоловік повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати свою Батьківщину зі зброєю в руках.

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Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він зазначив, що військовозобов'язані повинні розуміти, що вони повинні бути готовими до того, що їм доведеться воювати за свою країну.

На питання про те, що дедалі частіше різні блогери й експерти висловлюють думку, що воюватимуть усі, Істомін відповів: "Ну, якщо казати про "всі" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо".

"Я б сказав так: кожен чоловік вже має зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родичі загиблих або зниклих безвісти військових, зокрема військовозобов’язані чоловіки, мають право на відстрочку від мобілізації, а також на виїзд за кордон.

Крім того, ми раніше інформували, що "дорослим" студентам можуть залишити відстрочку від мобілізації: зареєстрований законопроєкт.

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