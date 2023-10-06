Будут ли воевать все украинцы: полтавский военком ответил

Военнообязанные должны понимать, что они должны быть готовы к войне.

Каждый украинский мужчина должен понять, что ему скорее всего придется защищать свою Родину с оружием в руках.

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Об этом в интервью " Телеграфу " заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Он отметил, что военнообязанные должны понимать, что они должны быть готовы к тому, что им придется воевать за свою страну.

На вопрос о том, что все чаще разные блоггеры и эксперты высказывают мнение, что будут воевать все, Истомин ответил: "Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, это вполне возможно".

"Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники погибших или пропавших без вести военных, в том числе военнообязанные мужчины, имеют право на отсрочку от мобилизации, а также на выезд за границу.

Кроме того, мы ранее информировали, что "взрослым" студентам могут оставить отсрочку от мобилизации: зарегистрированный законопроект.

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