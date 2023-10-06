"Девальвация гривны будет": экономист объяснил, стоит ли скупать валюту

По словам эксперта, девальвация будет незначительной, поэтому он не советует скупать какие-либо крупные суммы валюты.

Экономист Илья Несходовский рассказал, произойдет ли девальвация гривни в ближайшее время и объяснил, стоит ли скупать валюту.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Эксперт признал, что "незначительная девальвация гривны" все-таки будет.

"Мы понимаем, что учитывая, что у нас на сегодняшний день объем импорта значительно превышает экспорт, соответственно, незначительная девальвация будет. Но я бы не советовал скупать какие-то крупные суммы валюты. Потому что эта девальвация на сегодняшний день примерно до 38, поднимется максимально к 39.

Стоят ли какие-нибудь 20-30 копеек для того, чтобы совершать такую покупку – каждый должен решать сам. Самого количества валюты у Национального банка достаточно для того, чтобы отреагировать на любую ситуацию, как бы не вырос спрос", – отметил экономист.

Напомним, что Нацбанк отменил фиксированный курс и перешел к режиму управляемой гибкости.

Банкир, соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал отмену фиксированного курса и сообщил, следует ли ожидать большой девальвации гривны.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, "обвалится ли" гривна в следующем году.

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