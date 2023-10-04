Доллар по 50: ожидает ли Украину такой сценарий

Нацбанк 3 октября отпустил в свободное плавание курс доллара. Кроме того, недавно был опубликован бюджет 2024 года, где курс доллара был заложен на уровне 42 гривны за доллар.

После опубликования бюджета 2024 у украинцев возникло несколько вопросов относительно будущего курсообразования. Так произошло из-за заложенного в проект курса на уровне 42 гривны за доллар.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил "Минфину", что будет с долларом до конца осени.

По его словам, вопрос о росте курса доллара осенью всегда ожидаем, ведь именно в это время публикуется проект бюджета на следующий год. Каждый год ответ остается одинаковым.

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"Курс в бюджете – это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. Причем в нашей истории он почти всегда отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная из которых – сохранение курсовой устойчивости", — сказал Гелетий.

На вопрос о курсе доллара по 50 гривен, который предсказывает многие эксперты, замглавы НБУ ответил, чтобы стоимость валюты достигла такой отметки должен реализоваться "крайне негативный сценарий". Пока оснований для такого развития событий нет и оно не соответствует принципам понимания управляемой гибкости курса.

Что будет с курсом доллара дальше

В Украине в первый день работы режима управляемой гибкости валютного рынка официальный обменный курс ослаб на 2 копейки. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверил, что значительных и "экстраординарных" новостей по валютному рынку в ближайшее время не будет.

В свою очередь начальник Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский сказал, что было ожидаемо, что на первых этапах перехода к новому курсовому режиму возможно определенное оживление спроса из-за фактора новизны. Но Национальный банк продолжает придерживаться позиции, что курсовые колебания будут ограничиваться.

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