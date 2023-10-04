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"Шахтер" одержал первую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтер" одержал первую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА (видео)

"Шахтер" (U-19) / Фото: ФК Шахтер

Команда "горняков" U-19 обыграла сверстников из "Антверпена".

Донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Антверпен" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 14-й минуте Куано Делапорт вывел бельгийцев вперед, но уже через четыре минуты Антон Глущенко сравнял счет, реализовав пенальти.

Во втором тайма юные "горняки" сумели вырвать победу. Решающий гол на 73-й минуте забил Антон Демченко.

Это первая победа "Шахтера" в групповом раунде нынешней Юношеской лиги УЕФА. На старте турнира "оранжево-черные" потерпели разгромное поражение от "Порту" (1:4).

В другом матче второго тура группы Н сыграют юношеские команды "Порту" и "Барселоны". Эта встреча также состоится 4 октября, но в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, сегодня вечером свой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Антверпена" сыграет основная команда "Шахтера". Поединок на арене "Босейлстадион" в бельгийском городе Антверпен начнется в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".

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Дата публикации
Просмотры
125
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