"Я люблю Україну" на канале ТЕТ: стала известна дата премьеры шоу

Капитан шоу Владимир Дантес рассказал, что его больше удивило во время съемок первого сезона.

Вскоре на телеканале ТЕТ состоится премьера второго обновленного сезона развлекательного шоу "Я люблю Україну", съемки которого проходили в сентябре.

Новый эпизод телезрители смогут увидеть уже в следующее воскресенье, 15 октября, в 19:00. Ведущая Ксения Мишина будет проверять, как хорошо капитаны Владимир Дантес, Юрий Ткач и их команды знают культуру, язык, историю, традиции и выдающиеся личности родного края.

Шоу "Я люблю Україну"

Сейчас же шоумен Владимир Дантес поделился воспоминаниями о первом сезоне шоу. Капитан "Я люблю Україну" рассказал, как ему работается с Ксенией Мишиной и Юрием Ткачем, кто из участников его больше удивил и какой конкурс заставил нервничать.

Кого из звездных участников первого сезона шоу "Я люблю Україну" вы назвали бы самым веселым?

На самом деле, все, кто играли за мою команду и команду Юры, были веселыми и прикольными, но актриса Наталка Денисенко была самой заряженной. Она пришла с пылающими глазами, хотела во все конкурсы. Для нее это был праздник. Это было классно. Мы не так были включены, как она. Поэтому именно ее я запомнил больше всего.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кто же тогда удивил званиями об Украине?

Наверное, Тимур Мирошниченко. Я давно с ним знаком, он такой интеллектуал, многое знает. Ольга Сумская, например, идеально знает грамматику. Поэтому я бы выделил именно их.

Тимур Мирошниченко

Какой конкурс с первого сезона шоу "Я люблю Україну" вы считаете самым сложным?

Мне кажется, что самый сложный конкурс первого сезона был как раз у меня. Моей команде нужно было расставить муралы на современной карте Украины – обозначить города, где эти стенописи были созданы. Это было очень сложно, потому что, к сожалению, я бывал не во всех городах или не всюду замечал эти муралы. Также сложно было расставить вузы по городам Украины, каждый из нас знал по два-три самых известных учебных заведения. Но классно, что прямо во время шоу мы учились вместе со зрителями.

Как вам работается в тандеме с Ксенией Мишиной и Юрием Ткачем?

С Юрой мы давно работаем вместе, а с Ксюшей было приятно познакомиться и узнать об Украине больше вместе. Это ее первый опыт в роли ведущей, так что сначала она очень волновалась, нервничала, хотела, чтобы все было идеально, чтобы всем все нравилось, но к концу съемок была уже как у своей тарелке.

Юрий Ткач

Думаю, в новых выпусках шоу "Я люблю Україну" вы увидите огромную разницу между Ксюшей в первом сезоне и сейчас. Она прошла всю школу съемок, знает, что делает, уверенно чувствует себя на площадке. Словом, проблем между нами тремя ни разу не возникало.

Ксения Мишина

Еще больше искренних признаний и неподдельных эмоций Владимира Дантеса ждет зрителей в новом сезоне шоу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ. Смотрите каждое воскресенье с 15 октября в 19:00 и узнавайте Украину лучше с любимыми звездами.

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