"Я люблю Україну" на каналі ТЕТ: стала відома дата прем'єри шоу

Капітан шоу Володимир Дантес розповів, що його найбільше здивувало під час знімань першого сезону.

Вже незабаром на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра другого оновленого сезону розважального шоу "Я люблю Україну", знімання якого відбувалися у вересні.

Новий епізод телеглядачі зможуть побачити вже наступної неділі, 15 жовтня, о 19:00. Ведуча Ксенія Мішина перевірятиме, як добре капітани Володимир Дантес, Юрій Ткач та їхні команди знають культуру, мову, історію, традиції та видатних особистостей рідного краю.

Шоу "Я люблю Україну"

Поки ж шоумен Володимир Дантес поділився згадками про перший сезон шоу. Капітан "Я люблю Україну" розповів, як йому працюється з Ксенією Мішиною та Юрієм Ткачем, хто з учасників його найбільше здивував та який конкурс змусив нервувати.

Кого з зіркових учасників першого сезону шоу "Я люблю Україну" ви б назвали найвеселішим?

Насправді всі, хто грали за мою команду та команду Юри, були веселими та прикольними, але акторка Наталка Денисенко була найзарядженішою. Вона прийшла з очима, що палали, хотіла в усі конкурси. Для неї це було свято. Це було класно. Ми не такі були включені, як вона. Тому саме її я запам'ятав найбільше.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Хто ж тоді здивував званнями про Україну?

Напевно, Тимур Мірошниченко. Я давно з ним знайомий, він такий інтелектуал, багато всього знає. Ольга Сумська, наприклад, ідеально знає граматику. Тому я б виділив саме їх.

Тимур Мірошниченко

Який конкурс з першого сезону шоу "Я люблю Україну" ви вважаєте найскладнішим?

Мені здається, що найскладніший конкурс першого сезону був якраз у мене. Моїй команді потрібно було розставити мурали на сучасній карті України – позначити міста, де ці стінописи були створені. Це було дуже складно, бо, на жаль, я бував не в усіх містах або не всюди помічав ці мурали. Також складно було розставити виші по містах України, кожен з нас знав по два-три найвідоміші навчальні заклади. Але класно, що просто під час шоу ми вчилися разом з глядачами.

Як вам працюється у тандемі з Ксенією Мішиною і Юрієм Ткачем?

З Юрою ми давно працюємо разом, а з Ксюшею було приємно познайомитися і дізнатися про Україну більше разом. Це її перший досвід у ролі ведучої, тож спочатку вона дуже хвилювалася, нервувала, хотіла, щоб усе було ідеально, щоб усім усе подобалося, але під кінець знімань була вже як у своїй тарілці.

Юрій Ткач

Думаю, у нових випусках шоу "Я люблю Україну" ви побачите величезну різницю між Ксюшею в першому сезоні та зараз. Вона пройшла всю школу знімань, знає, що робить, впевнено почувається на майданчику. Словом, проблем між нами трьома жодного разу не виникало.

Ксенія Мішина

Ще більше щирих зізнань і непідробних емоцій Володимира Дантеса чекає на глядачів у новому сезоні шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ. Дивіться щонеділі з 15 жовтня о 19:00 і пізнавайте Україну краще з улюбленими зірками.

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