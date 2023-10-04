На фронті загинув відомий український музикант

В штурмовому бою під селом Роботино, що на Запорізькому напрямку загинув відомий український музикант Андрій Чепіль.

Артиста-захисника не стало 28 червня разом ще з трьома побратимами під час бойового завдання по штурму ворожої позиції. Забрати тіла загиблих одразу не вдалося через щільний вогонь.

Це стало можливим зробити лише за чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в сторону ворога. Бойові побратими ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня були віддані на ДНК експертизу. І лише тепер вдалось ідентифікувати, що останки належать Чепілю.

Андрій Чепіль / Фото: instagram.com/che_pil

Андрій Чепіль / Фото: instagram.com/che_pil

Зазначимо, що Андрій Чепіль був івано-франківським музикантом, пластуном, громадським активістом. Грав на саксофоні та був вокалістом. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер гуртів "Frisson Band", "Smerichka". Трембітар в фольк-рок-гурті "КОРАЛЛІ".

Андрій Чепіль / Фото: instagram.com/che_pil

Андрій Чепіль / Фото: instagram.com/che_pil

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ до України Чепіль був мобілізований до війська. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма, та Куп'янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".

Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навики роботи на бойовій машині "Бредлі". Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, та виконував обов'язки командира взводу.

2021 року одружився з музиканткою Богданою Кінаш.

Андрій Чепіль з дружиною / Фото: instagram.com/che_pil

Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що на війні за Україну загинув поет Олексій Івакін. У воїна залишилося двоє дітей і дружина.

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