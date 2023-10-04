На фронте погиб известный украинский музыкант

В штурмовом бою под селом Роботино на Запорожском направлении погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль.

Артиста-защитника не стало 28 июня вместе с тремя побратимами во время боевого задания по штурму враждебной позиции. Забрать тела погибших сразу не удалось из-за плотного огня.

Это стало возможным сделать только через четыре недели, когда линия боевых столкновений была отодвинута в сторону врага. Боевые побратимы рискуя жизнью, унесли остатки тел, которые в конце июля были отданы на ДНК экспертизу. И только теперь удалось идентифицировать, что останки принадлежат Чепилю.

Андрей Чепиль / Фото: instagram.com/che_pil

Андрей Чепиль / Фото: instagram.com/che_pil

Отметим, что Андрей Чепиль был ивано-франковским музыкантом, пластуном, общественным активистом. Играл на саксофоне и был вокалистом. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку. Участник кавер групп "Frisson Band", "Smerichka". Трембитар в фольк-рок-группе "КОРАЛЛІ".

Андрей Чепиль / Фото: instagram.com/che_pil

Андрей Чепиль / Фото: instagram.com/che_pil

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Чепиль был мобилизован в армию. Сначала принимал участие в боевых действиях на Харьковщине, возле Изюма и Купянска, как пулеметчик в одном из подразделений ВСУ. Впоследствии по собственной инициативе был переведен в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

Участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине "Брэдли". Был главным сержантом взвода, командиром боевой машины и исполнял обязанности командира взвода.

В 2021 году женился на коллеге Богдане Кинаш.

Андрей Чепиль с женой / Фото: instagram.com/che_pil

Напомним, неделю назад стало известно, что на войне за Украину погиб поэт Алексей Ивакин. У воина остались двое детей и жена.

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