На войне за Украину погиб поэт Алексей Ивакин

Во время защиты Украины от российского нашествия погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.

О смерти воина сообщили на странице Литературный SLAM во вторник, 26 сентября.

Алексей был вдохновителем и участником этой культурной среды.

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У воина остались двое детей и жена.

“Друзья, вы все слышали эту печальную новость. Не стало прекрасного человека, крутого поэта, образцового семьянина и отца двух детей Леши Ивакина. Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одного”, – говорится в сообщении.

Харьковский поэт Алексей Ивакин/Фото: Литературный SLAM

“Боже, я все еще не верю. Леша Ивакин, ты был очень хорошим другом. Я помню все литвечера, все поездки, все заседания у тебя дома. И, конечно, твои стихи и то, как ты читал. На том же проклятом направлении. Семья нуждается в помощи. Вечная Слава. Честь”, – написала об Алексее его подруга Влада Думенко.

В настоящее время для семьи погибшего организуют сбор средств.

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