На войне за Украину погиб поэт Алексей Ивакин

У воина осталась жена и двое детей.
Во время защиты Украины от российского нашествия погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.
О смерти воина сообщили на странице Литературный SLAM во вторник, 26 сентября.
Алексей был вдохновителем и участником этой культурной среды.
У воина остались двое детей и жена.
“Друзья, вы все слышали эту печальную новость. Не стало прекрасного человека, крутого поэта, образцового семьянина и отца двух детей Леши Ивакина. Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одного”, – говорится в сообщении.
“Боже, я все еще не верю. Леша Ивакин, ты был очень хорошим другом. Я помню все литвечера, все поездки, все заседания у тебя дома. И, конечно, твои стихи и то, как ты читал. На том же проклятом направлении. Семья нуждается в помощи. Вечная Слава. Честь”, – написала об Алексее его подруга Влада Думенко.
В настоящее время для семьи погибшего организуют сбор средств.
На войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский.
Читайте также: