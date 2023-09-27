На війні за Україну загинув поет Олексій Івакін

Під час захисту України від російської навали загинув харківський поет Олексій Івакін.

Про смерть воїна повідомили на сторінці “Літературний SLAM” у вівторок, 26 вересня.

Олексій був натхненником і учасником цього культурного середовища.

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У воїна залишилося двоє дітей і дружина.

“Друзі, ви всі чули цю сумну новину. Не стало чудової людини, крутого поета, зразкового сім’янина та батька двох діточок Льоші Івакіна. Він був справжнім захисником Батьківщини та дуже світлою людиною. Ми не зустрічали жодної людини, яка б хоч щось поганого сказала про Олексія. Жодної”, – ідеться у повідомленні.

Харківський поет Олексій Івакін / Фото: Літературний SLAM

“Боже, я все ще не вірю. Льоша Івакін, ти був дуже хорошим другом. Я пам’ятаю всі літвечори, всі поїздки, всі засідання у тебе вдома. І, звичайно, твої вірші й те, як ти читав. На тому ж проклятому напрямку. Сім’ї потрібна допомога. Вічна Слава. Честь”, – написала про Олексія його подруга Влада Думенко.

Наразі для родини загиблого організовують збір коштів.

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