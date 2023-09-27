У Криму помер відомий історик, письменник Олекса Гайворонський

Після тривалої хвороби в окупованому Криму помер відомий історик, письменник Олекса Гайворонський. Все життя він присвятив вивченню історії кримських татар, яку знав досконало. Гайворонського вважають одним із найкращих знавців історії Кримського ханства та Золотої Орди.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Свою професійну діяльність Гайворонський розпочав у Бахчисарайському історико-культурному заповіднику в 1996 році – одразу після закінчення історичного факультету Сімферопольського державного університету. Гайворонський працював у Бахчисарайському заповіднику 15 років. В 2011 році новий директор закладу звільнив його з посади заступника директора з наукової роботи без пояснення причин. Колеги назвали звільнення політичним і заявили про велику втрату для наукової діяльності заповідника.

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У 2011-2014 роках Гайворонський був автором та ведучим популярної програми "Прогулянки з Олексою Гайворонським" на кримськотатарському телеканалі ATR. У передачі він розповідав про історичні пам’ятки Криму.

З 2014 року Гайворонський співпрацював з кримськотатарською студією Qaradeniz production, де підготував десятки матеріалів про історію Кримського ханства та Золотої Орди, написав сценарій до першого кримськотатарського художнього фільму-казки "Хыдыр-деде", досліджував біографію просвітителя Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач" (кримськотатарською "Terciman", Терджиман) та біографію вченого Бекіра Чобан-Заде для фільму "Шлях джигіта".

Олекса Гайворонський був не лише знаним істориком, а й письменником. Він майстерно володів словом і залишив літературну спадщину. В 2010 році вийшов його двохтомник "Повелителі двох материків", де описані події часів створення та становлення Кримського ханства. В 2016 році видав книгу "Країна Крим", до якої увійшов 61 нарис автора про споруди на півострові часів Кримського ханства.

Олекса Гайворонський не визнав російської анексії півострова і відкрито висловлювався проти окупації Криму, критикував варварську реставрацію Бахчисарайського ханського палацу.

Кілька років Олекса боровся з важкою хворобою.

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