Помер народний депутат із групи "Довіра" Андрій Іванчук

Деталі смерті наразі невідомі.
Сьогодні вночі помер нардеп кількох скликань, член депутатської групи "Довіра" Андрій Іванчук.
Про це повідомив у Фейсбук голова ВР Руслан Стефанчук.
"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", - зазначив Стефанчук.
Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ірина Білик відреагувала на смерть матері свого близького друга, музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна, Ольги Кузьменко, яка померла 23 вересня.
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