Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Помер народний депутат із групи "Довіра" Андрій Іванчук

Помер народний депутат із групи "Довіра" Андрій Іванчук

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
732
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помер народний депутат із групи "Довіра" Андрій Іванчук

Депутат із групи "Довіра" Андрій Іванчук

Деталі смерті наразі невідомі.

Сьогодні вночі помер нардеп кількох скликань, член депутатської групи "Довіра" Андрій Іванчук.

Про це повідомив у Фейсбук голова ВР Руслан Стефанчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", - зазначив Стефанчук. 

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ірина Білик відреагувала на смерть матері свого близького друга, музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна, Ольги Кузьменко, яка померла 23 вересня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
732
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація